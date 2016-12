Mrs. Miracle - Ein zauberhaftes Kindermädchen ("Mrs. Miracle") Berührendes Weihnachtsmärchen

Inhalt

Alleinerzieher Seth ist nahe daran, zu verzweifeln. Nichts scheint seine aufgeweckten Zwillingssöhne bändigen zu können. Erfolgreich ekeln sie jede Nanny aus dem Haus, bis eines Tages die wundervolle Mrs. Merkle auftaucht. Im Sturm erobert sie die Herzen der beiden Buben und bringt einen Hauch von Geborgenheit zurück in die Familie. Aber nicht nur bei der Kindererziehung beweist die feinsinnige alte Dame ein gutes Händchen. Unbemerkt versucht sie auch, den immer noch still leidenden Witwer Seth zu einem neuen Liebesglück zu verhelfen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)