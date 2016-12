Die Goldbergs Der Ring

Erica und Barry entdecken in der Garage alte Liebesbriefe ihres Vaters an seine erste Verlobte Anita. Beverly weiß zwar von dieser Geschichte, aber sie hat noch nie ein Foto von Anita gesehen. Gemeinsam mit ihrer Tochter begibt sie sich auf die Suche. Mit Entsetzen muss sie dabei feststellen, dass der Ring an ihrem Finger, der die unerschütterliche Liebe zwischen ihr und ihrem Mann symbolisiert, zuvor schon von Anita getragen wurde.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)