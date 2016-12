Crazy, Stupid, Love. ("Crazy, Stupid, Love.") Schwungvolle romantische Komödie

Nachdem ihm seine Frau nach 25 Jahren aus heiterem Himmel die Ehe aufkündet, nimmt der biedere Mittvierziger Cal (Steven Carell) Flirt-Nachhilfe beim smarten Frauenhelden Jacob (Ryan Gosling). Während sich bei Cal erste Erfolge einstellen, verfällt der eingefleischte Single Jacob dem Charme der lebenslustigen Studentin Hannah (Emma Stone)...

ZUR STORY: Als ihm seine Frau Emily (Julianne Moore) beim Abendessen eröffnet, sie habe ihn betrogen und wolle ihn verlassen, stürzt der farblose Biedermann Cal (Steven Carell - derzeit mit Woody Allens "Café Society" in unseren Kinos) in ein tiefes Loch. Seinen Kummer versucht Cal in langen, einsamen Abenden in einer angesagten Bar zu ertränken, wo bald der smarte Womanizer Jacob (Ryan Gosling) auf die trübsalblasende Barfliege aufmerksam wird. Jacob beschließt, dem unglücklichen Neo-Single ein komplettes Make-over in Sachen Aussehen und Anmach-Sprüchen zu geben und verhilft Cal sogar zu einer heißen Nacht mit Marisa Tomei. Doch Cal sehnt sich immer noch nach seiner großen Liebe Emily, während der coole Jacob mit der kessen, schlagfertigen Hannah (Emma Stone) zum ersten Mal eine Frau trifft, die tiefe Gefühle in ihm hervorruft.



Serviert wird dieses luftig-leichte Liebessoufflé vom Regie-Duo Glenn Ficarra und John Requa ("I Love you, Phillip Morris"), das das liebenswerte und mit Wortwitz gespickte Drehbuch von Dan Fogelman mit einer großartigen Darstellerriege umsetzte.

Hochkarätige Besetzung Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling ("Drive", "Mord nach Plan") perfektionierte mit der Rolle des eleganten Frauenjäges Jacob seine Leading-Man Qualitäten und lässt mit dem kühnen Tanzmove aus "Dirty Dancing" wohl so manches Frauenherz schmachtend zurück. Für Jungstar Emma Stone war die Rolle der quirligen Hannah das Karrieresprungbrett, das sie in den Hollywood-Olymp katapultierte und seither einen Film nach dem anderen drehen ließ. Bisheriges Highlight: Ihre Golden-Globe- und Oscarnominierung für die Darstellung von Michael Keatons rebellierender Tochter in "Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)".

Starkomiker Steve Carell ("Evan Allmächtig", "Get Smart") mimt mit großartiger Zurückhaltung den waidwunden Ehemann Cal, der sich von Goslings Jacob in einen selbstbewussten Aufreißer umstylen lässt. Oscargewinnerin Julianne Moore ("Still Alice") gibt einmal mehr eine souveräne Darstellung als Frau in der Krise, die nach 25 Jahren Ehe Sehnsucht nach einem Neuanfang verspürt.



Neuer Film mit Gosling und Stone

Die Traumpaarung Ryan Gosling-Emma Stone begeistert erneut auf der Leinwand in dem romantischen Musical "La La Land"(2016), dem bereits Oscar-Chancen eingeräumt werden. Österreichische Zuseher müssen sich allerdings noch bis 13. Jänner 2017 gedulden.

Kurzinhalt Cal Weaver fällt aus allen Wolken. Nach 25 Ehejahren eröffnet ihm seine Frau, dass sie eine Affäre hat und die Scheidung will. Zutiefst verzweifelt und voller Selbstmitleid flüchtet Cal allabendlich in eine Bar und ertränkt seinen Kummer im Alkohol. Dort wird Womanizer Jacob Palmer auf ihn aufmerksam. Mit neuem Styling und zahlreichen Tipps will er den biederen Familienvater in einen Aufreißertypen wandeln. Trotz unerwarteter Erfolge kann Cal seine große Liebe Emily nicht vergessen. Und auch Jacob lernt durch Zufallsdate Hannah plötzlich ungewohnte Gefühle kennen.

DARSTELLER Steve Carell (Cal Weaver)

Ryan Gosling (Jacob Palmer)

Julianne Moore (Emily Weaver)

Emma Stone (Hannah)

Marisa Tomei (Kate)

John Carroll Lynch (Bernie Riley)

Kevin Bacon (David Lindhagen)

Analeigh Tipton (Jessica)

REGIE Glenn Ficarra

John Requa