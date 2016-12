Limitless Die Legende von Marco Ramos

Brian hilft den Agenten Harris und Boye, den Mord an einen pensionierten FBI-Agenten aufzuklären. Dabei trifft er auf seine alte Flamme Shauna ...

Inhalt - 'Die Legende von Marco Ramos', I/3

Ein Scharfschütze erschießt einen ehemaligen FBI-Agenten. Von seiner Aufputschdroge NZT zu Höchstleistungen getrieben, hilft Brian dem FBI, den Mörder zu fassen. Dabei begegnet ihm sein alter Schwarm Shauna wieder. Erst will sich Brian auf keine Beziehung mit Shauna einlassen, aus Angst, sie könnte nur an seiner Wunderpille interessiert sein. Als sich diese Befürchtung als unbegründet herausstellt, taucht neues Ungemach am Horizont auf und droht, das junge Glück zu torpedieren.



DARSTELLER

Jake McDorman (Brian Finch)

Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris)

Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle)

Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran)

Analeigh Tipton (Shauna)

REGIE

Guillermo Navarro