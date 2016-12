The Big Bang Theory Souvlaki statt Pizza

Sheldons Nerven werden auf den Prüfstand gestellt, als er wie gewohnt seine Badezimmerzeit einhalten will und feststellen muss, dass sich Leonard und Priya nicht an die Abmachung halten. Sheldon ist außer sich und beruft sich auf die Mitbewohner-Vereinbarung, die laut Priya juristisch jedoch nicht haltbar ist. Zunächst gibt Sheldon nach, doch dann essen seine Freunde am Pizza-Tag griechisches Essen, woraufhin er schockiert zu Penny flüchtet.