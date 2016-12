Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Zerwürfnisse

Hutch, ein junger talentierter Baseballspieler, steht vor seinem Sprung in in die Oberliga. Doch es scheint, als wäre er dem Erwartungsdruck nicht gewachsen. Während eines wichtigen Spiels bricht Hutch plötzlich zusammen und verkündet wenig später, Baseball an den Nagel zu hängen. Dani möchte ein letztes klärendes Gespräch mit ihm führen, aber Hutch ist wie vom Erdboden verschwunden. Unterdessen versucht T.K., seine Beziehung mit Sheera zu beenden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)