Unforgettable Zu Höherem bestimmt

Carrie und Al erhalten ein Job-Angebot von Eliot Delson, dem Leiter der Abteilung für Kapitalverbrechen in Manhatten. Doch schon in ihrem ersten Fall wird Carrie auf eine harte Probe gestellt. Lara Sonnenland, die kleine Tochter eines reichen Bauunternehmers, ist entführt worden. Carrie findet rasch heraus, dass Laras Eltern verschwiegen haben, dass die Kidnapper bereits eine Lösegeldforderung von fünf MIllionen Dollar gestellt haben. Der Versuch, die Kidnapper bei der Geldübergabe zu schnappen, gerät zu einem Fiasko.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)