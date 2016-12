K 3 Kylie und der Dschungel

Der Kongo ruft! K3 wurden auf ein berühmtes Festival im Dschungel eingeladen. Nur die Besten der Welt dürfen dort auftreten. Doch schon die Anreise verläuft turbulent. Als X einem Tierbaby ausweichen will, fährt er den Bus gegen einen Baum. Kurz darauf wird Kylie von einer Kokosnuss am Kopf getroffen und hält sich plötzlich für ein Affen. Sie vom Gegenteil zu überzeugen, entpuppt sich als Ding der Unmöglichkeit. Ehe sich Kate und Kim versehen, verschwindet Kylie zwischen den Bäumen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)