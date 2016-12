Biene Maja Die Seefahrt

Maja entdeckt einen See und überredet Willi zu einer Bootsfahrt. Die beiden besteigen ein Blatt und paddeln quietschvergnügt in die Mitte des Sees. Ein Karpfen nähert sich ihnen und bringt das kleine Blattboot mit Maja und Willi in Gefahr. Es schwankt, die Wellen schlagen, Willi wird seekrank. Zum Glück beobachtet ein Schwimmkäfer die beiden Bienen und holt die Schildkröte Lisa Sumpfstiel zu Hilfe.