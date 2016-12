Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter ("Eragon") Topbesetzte Verfilmung der Fantasy-Reihe

In einer Welt, in der Menschen, Zwerge, Elfen und andere Kreaturen friedlich nebeneinander leben, findet Bauernjunge Eragon ein Drachenei, aus dem die ansehnliche Drachendame Saphira heranwächst. Eragon ist es nun bestimmt, der Tradition der Drachenreiter zu folgen...

Für sein Regie-Debüt nahm sich der mehrmals oscarnominierte Visual-Effects-Profi Stefen Fangmeier ("Twister, "Master & Commander") den ersten Teil von Christopher Paolinis erfolgreicher Fantasy-Romanreihe vor und entwarf ein bildgewaltiges Universum voller Feuer speiender Drachen, traumhafter Landschaftsgemälde, finsterer Bösewichte, guter Feen und actionreicher Kampfszenen. Für 100 Millionen Dollar wurde die Produktion an malerischen Schauplätzen in Ungarn und Slowenien gedreht.

Mix aus Newcomern und etablierten Stars

In der Rolle des Eragon debütiert der 18-jährige Engländer Edward Speleers (Bild). An seiner Seite glänzt Sienna Guillory (Resa in "Tintenherz") als Elfen-Prinzessin Arya. Oscar-Gewinner Jeremy Irons ("Die Affäre der Sunny von B.") gibt den weisen Lehrmeister Brom von Hitzkopf Eragon.