Wolverine 2 - Weg des Kriegers ("The Wolverine") Zweites Abenteuer des 'X-Men'-Mutanten

Actionreicher zweiter Solo-Auftritt des Marvel-Helden vor der faszinierenden Kulisse Japans. 'Wolverine' Hugh Jackman wird von Yakuza-Kämpfern und ebenbürtigen Superhelden auf seine Sterblichkeit geprüft. Atemberaubende Spannung bis zur letzten Minute!

Mix aus Samuraiabenteuer und Superheldenfilm Nach harten Schicksalschlägen muss sich Wolverine diesmal der Frage nach dem Sinn des Lebens und seiner eigenen Sterblichkeit stellen. Dabei wurde Wolverine selten zuvor so physisch imposant und unverwundbar und gleichzeitig so gebrochen gezeigt. Der Tod seiner großen Liebe Jean Grey hat ihn schwer getroffen. Erst das Auftauchen der japanischen Kämpferin Yukio löst ihn aus seiner Lethargie und er folgt ihr nach Japan, wo ihn Yukios Boss mit einem besonderen Angebot erwartet. Als Außenseiter taucht er nun in die Welt der Samurai ein, wo er in eine Familienfehde hineingezogen wird und es bald mit humorlosen Yakuza, der giftsprühenden Viper und dem Silver Samurai zu tun bekommt.

Hugh Jackman fährt erneut die Krallen aus Im zweiten 'X-Men'-Spin-off schlüpft Aussie-Star Hugh Jackman (48, "Les Misérables") zum insgesamt sechsten Mal in die Rolle des Mutanten Logan/Wolverine und präsentiert sich seinen Fans nicht nur mit Adamantiumgestärkten Krallen, sondern auch mit einem super gestählten Körper. Nach der Vorlage der Marvel-Autoren Chris Claremont und Frank Miller setzte Regisseur James Mangold ("Walk the Line") "The Wolverine"(OT) als direktes Sequel zu den Ereignissen in "X-Men: Der letzte Widerstand" an und brachte den Film als ersten der 'X-Men'-Reihe in 3D und IMAX in die Kinos. Mit beeindruckenden Effekten, atemberaubenden Kampfszenen, wie zb. auf dem Dach eines High-Speed-Zugs, sowie stimmigen Japan-Bildern sorgt auch dieses Marvel-Abenteuer für vergnügliche Popcorn-Unterhaltung.

Hugh Muskelmann Hugh Jackman (48), der wieder mitproduzierte, stürzte sich mit eiserner Disziplin in sein zweites Abenteuer und beschäftigte sich eingehends mit Wolverines beeindruckendem Körperbau. Dazu konsultierte er Wrestling- und Hollywoodstar Dwayne 'The Rock' Johnson nach der besten Methode, um Körpermasse aufzubauen. Der riet ihm, neben dem Training mindestens 6000 Kalorien pro Tag aufzunehmen, was Jackman, auf sechs Mahlzeiten aufgeteilt, auch locker durchzog. Um seine Muckis noch stärker hervortreten zu lassen, verzichtete der ehemals 'sexiest man alive' (2008) sogar bis 36 Stunden vor Drehbeginn auf jegliche Flüssigkeit. Und in der Tat, das Resultat kann sich sehen lassen.

Noch erfolgreicher als "X-Men Origins: Wolverine" Neben Jackman sorgen eine ganze Reihe von japanischen Jungstars wie Model/Schauspielerin Rila Fukushima (bekannt aus den Serien "Arrow" und "Game of Thrones") als Kriegerin Yukio für fernöstliches Flair. Herausragend ist die russische Newcomerin Svetlana Khodchenkova, die der Figur der tödlichen Viper eine lustvoll-erotische Note einhaucht. Wolverines zweites Solo-Abenteuer toppte das erste sogar noch am Box-Office mit weltweiten Einnahmen von knapp $425 Millionen Dollar weltweit bei einem Produktionsbudget von $120 Millionen Dollar. Die Dreharbeiten führten Cast und Crew nach Jackmans Heimatland Australien sowie nach Japan.



NEUER FILM IM JAHR 2017

Ein dritter Soloauftritt Wolverines unter der Regie von James Mangold ist bereits fertiggedreht und soll unter dem Titel "Logan" (erneut mit Hugh Jackman in der Titelrolle) im März 2017 in die Kinos kommen.

Kult-Comic "X-Men" Seit ihrem Erscheinen im Jahre 1963 zählen die Comic-Mutanten "X-Men" aus dem Hause Marvel (Spiderman, Daredevil) zu den erfolgreichsten Comic-Reihen überhaupt.

Kurzinhalt Wolverine hat sich nach dem Tod seiner großen Liebe Jean Grey in die kanadische Wildnis zurückgezogen. Jetzt wird er von der jungen Kämpferin Yukio aufgespürt und nach Japan geholt. Dort liegt der mächtige Konzernchef Yashida im Sterben und will sich bei Wolverine bedanken, dass er ihm im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet hat. Zudem bittet er ihn, seine Enkelin Mariko, die das riesige Unternehmen weiterführen soll, vor den Yakuza zu schützen. Wolverine bekommt es dabei aber mit mächtigeren Gegenspielern zu tun: Silver Samurai und Viper haben es nämlich auf seine Selbstheilungskräfte abgesehen.