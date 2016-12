Gigglebug - Kicherkäfer Zauberschaukel

City-Häschen ist heute einmal so richtig faul. Gemütlich liegt sie in der Hängematte und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Auch Poppy und Kicherkäfer schaffen es nicht, City-Häschen Beine zu machen. Die zwei haben eine Zauberschaukel gebastelt, doch City-Häschen hat kein Interesse an diesem 'Babykram'. Das ändert sich, als alles darauf hindeutet, dass der Zauberschaukel tatsächlich etwas Magisches innewohnt.