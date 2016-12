Edge of Tomorrow ("Edge of Tomorrow") Packendes Sci-Fi-Spektakel

Immer wieder wacht Tom Cruise an jenem Tag auf, an dem er in der Schlacht gegen superintelligente Aliens gefallen ist. Mit der taffen Emily Blunt an seiner Seite muss er sich Tag für Tag der Übermacht der Angreifer stellen. Actionreiche Spannung bis zur letzten Minute!

Perfekt inszeniertes, packendes Sci-fi-Spektakel von Doug Liman ('Die Bourne Identität', 'Mr. & Mrs. Smith'). Immer wieder wacht Tom Cruise ('Jack Reacher: Kein Weg zurück') an jenem Tag auf, an dem er in der Schlacht gegen superintelligente Aliens gefallen ist. Mit der taffen Emily Blunt ('Girl on the Train') an seiner Seite muss er sich Tag für Tag der Übermacht der Angreifer stellen. Actionreiche Spannung bis zur letzten Minute!



Übermächtige Aliens erobern die Erde und führen einen unerbittlichen Vernichtungskrieg. Große Teile Europas sind bereits verloren. Zahlreiche Rekruten werden in Selbstmordkommandos in die Schlacht geschickt. Auch der unerfahrene Lt. Col. Bill Cage wird einberufen und stirbt wenige Minuten nach Beginn des Kampfeinsatzes. Da er mit einem Alien in Kontakt kommt, fällt er in eine Zeitschleife. Immer wieder erlebt er den Tag neu. Mit der taffen Kämpferin Rita Vrataski an seiner Seite ist dies die letzte Hoffnung der Menschheit.

Lose basierend auf der japanischen Light Novel "All You Need is Kill" von Hiroshi Sakurazaka inszenierte Genre-Profi Doug Liman ("Die Bourne Identität", "Mr. & Mrs. Smith") ein rasantes Sci-Fi-Abenteuer, in dem Tom Cruise (derzeit im Kino mit "Jack Reacher: Kein Weg zurück"), gefangen in einer Zeitschleife, gemeinsam mit der kampflustigen Emily Blunt (zuletzt mit "Girl on the Train" in unseren Kinos) die Welt vor einer Alien-Invasion retten soll. Dabei verbindet der Actioner lustvoll die Sci-Fi-Thematik inklusiver superintelligenter, krakenartiger Aliens mit effektvollen Kampfszenen und trocken-amüsanten One-Linern. Dem Kinopublikum hat's gefallen: Bei einem Produktionsbudget von $178 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über $370 Millionen Dollar ein. Für die Macher ein klares Signal für eine Fortsetzung: "Edge of Tomorrow 2" soll mit der identen Stammbesetzung unter der Regie von Doug Liman im Jahre 2018 in Produktion gehen.

DARSTELLER

Tom Cruise (Major Bill Cage)

Emily Blunt (Rita Vrataski)

Brendan Gleeson (General Brigham)

Bill Paxton (Master Sergeant Farell)

Noah Taylor (Dr. Carter)

Kick Gurry (Griff)

Dragomir Mrsic (Kuntz)

REGIE

Doug Liman

DREHBUCH

Christopher McQuarrie

Jez Butterworth

John-Henry Butterworth

KAMERA

Dion Beebe

MUSIK

Christophe Beck

STORY

Hiroshi Sakurazaka (Roman 'All You Need Is Kill')