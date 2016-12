Die Simpsons Grand Theft U-Bahn

Bart hat wieder einmal seine Hausaufgaben nicht gemacht. Mrs. Krabappel schickt Marge und Homer deshalb einen Brief, in dem sie sich über Barts unakzeptables Verhalten beschwert. Trotz Barts Versuchen, die Zustellung zu verhindern, gelangt die Nachricht in Homers Hände, woraufhin er und Marge sich zum Eltern-Lehrer-Gespräch bei Rektor Skinner einfinden. Vor allem Homer ist sehr verärgert über Barts Benehmen, Marge jedoch reagiert äußerst nachsichtig. Prompt beginnt Bart seine Eltern gegeneinander auszuspielen.