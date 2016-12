Newton Verkehr in Schwebe

In unseren geografischen Breiten verbindet man Seilbahnen hauptsächlich mit hohen Bergen und Skifahren. Doch immer öfter werden Seilbahnen eingesetzt, um dem täglichen Verkehrsinfarkt der Großstädte einfach zu „entschweben“.

Das ORF-Wissensmagazin „Newton“ beleuchtet die verschiedensten Einsatzbereiche von Seilbahnen. Ob touristisches Highlight, Materialseilbahn, Schrägaufzug, Standseilbahn oder urbanes Verkehrsmittel. In all ihren Erscheinungsformen sind diese technischen Wunderwerke allen anderen Verkehrsmitteln in puncto Umweltverträglichkeit und Effizienz um Längen voraus.



„Newton“ wirft vor Beginn der Winter-Skisaison, in der Dutzende Millionen Menschen in Österreich Seilbahnen und Sessellifte nützen, einen Blick auf die technischen Herausforderungen beim Seilbahnbau, zeigt wie Forschung eine Technik, die mehr als ein Jahrhundert alt ist, weiterentwickeln, fast revolutionieren kann. Wird die Vision wirklich, Seilbahnen auch in den großen Städten als verlässliches und kostengünstiges öffentliches Verkehrsmittel zu etablieren?



Ein Film von Hadmar Charley Mayer/Blue Danube Media

Moderation: Matthias Euba