Alvinnn!!! und die Chipmunks Der Wahlkampf

Alle Jahre wieder geht der Posten des Schulsprechers an Bocarter. Das will Simon mit seiner Kandidatur und frischen Ideen in diesem Jahr unbedingt verhindern. Doch Bocarter denkt nicht daran, seinen Platz und den damit verbundenen Ruhm so einfach an Simon abzugeben. Er spielt mit unfairen Mitteln und instrumentalisiert sogar Alvin.