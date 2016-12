Wickie und die starken Männer 3D Die Urlaubsinsel

Von Hunger und Sturm getrieben, laufen die Wikinger einen isländischen Hafen an. Hallgrim, ein Einheimischer, zeigt sich überaus freundlich, bewirtet die Männer und führt sie sogar an einen Ort namens "Blubberblasenland", wo sie sich entspannen können. Wickie traut dem Braten nicht so recht und tatsächlich ist es bald mit der Idylle vorbei. Die Männer verlaufen sich in dem Labyrinth, in das sie ihr Gastgeber geführt hat, und das Drachenboot wird gestohlen. Jetzt ist es höchste Zeit, Hallgrims Maskerade aufzudecken.