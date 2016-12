1, 2 oder 3 Hej Schweden!

Bei Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse dreht sich diesmal alles um das Land von ABBA, Knäckebrot und dem Rentier.

Elton steht an einem Stand, auf dem ein Teller mit Knäckebrot angerichtet ist und möchte von den Passanten wissen, warum das Knäckebrot immer so kleine Mulden/ Vertiefungen hat?

Warum Rentiere im Tierpark mit Moos und Flechten aus Lappland gefüttert werden, wird von Arthur und Uwe Kunze erklärt.

In der Buzzerrunde erfahren wir, dass auch weibliche Rentiere ein Geweih haben und wofür sie es brauchen. Warum der schwedische Königshof zwei Elche nicht nach Thailand verschenken sollte und warum die Ohren bei Tieren kürzer werden, je kälter der Lebensraum ist?

ABBA 99 sind zu Gast im Studio und verraten, wie es zu dem Namen "ABBA" gekommen ist.

Wie Michel aus Lönneberga testet, ob die Stiefel seines Vaters wasserdicht sind, wird in der Masterfrage beantwortet.