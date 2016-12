R.E.D. - Älter. Härter. Besser. ("R.E.D.") Topbesetzte Actionkomödie

Tatkräftige Unterstütztung erhält die Altherren-Runde von der englischen Oscargewinnerin Helen Mirren ("Die Queen"), die als ehemalige Agentin heilfroh über die Chance ist, ihr elegantes Gästehaus zu verlassen und ihre Schießkünste wieder zum Einsatz zu bringen. Mit Hilfe eines alten CIA-Archivars (gespielt von der im Juli 2012 verstorbenen Hollywood-Legende Ernest Borgnine ) und des Russen Ivan Simanov ( Brian Cox ) versucht das Quartett eine Verschwörung aufzudecken, die bis in höchste Regierungskreise reicht. Nach dem fulminanten Erfolg mit knapp $200 Millionen Dollar Einspiel weltweit kam die Fortsetzung "R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser " im Jahr 2013 in die Kinos.

Perfekte Rolle für Bruce Willis

Die spannende Story der Graphic Novel rund um einen alternden Top-Agenten im Ruhestand, der noch lange nicht zum alten Eisen gehört, wurde in der Leinwandversion erweitert und beinhaltet neben jeder Menge Action, Humor und Romantik auch eine nachdenkliche Note zum Thema Alterdiskriminierung. Für die Hauptrolle des in den Vorruhestand vesetzten Killers Frank Moses kam für die Produzenten nur ein Schauspieler in Frage: Bruce Willis. Wie Produzent Vaharadian meint: "Bruce ist einer der wenigen Schauspieler, die glaubwürdig witzig und gleichzeitig überzeugend gefährlich wirken können. (...) Als er dann mit an Bord war, öffnete das Tür und Tor und all diese anderen tollen Schauspieler wollten auch mit von der Partie sein."