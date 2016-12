Terminator 3 - Rebellion der Maschinen ("Terminator 3 - Rise of the Machines") 'He is back!'

Zehn Jahre nachdem John Connor den "Tag der Abrechnung" verhinderte, kehrt "Terminator" Arnold Schwarzenegger zurück, um den Jungen vor der wunderschönen, aber tödlichen Terminatrix zu retten ...

Jahrelang hatte er sich bitten lassen und war nur zu einem dritten Einsatz bereit, wenn James Cameron Regie führen würde. Doch im Jahre 2003 ließ sich der damals 55-jährige Arnold Schwarzenegger für ein Salär von rund 30 Millionen Dollar überreden, in "Terminator 3: Rise of the Machines" (Originaltitel) seine Muskeln spielen zu lassen. Regisseur war nicht Cameron, sondern Jonathan Mostow, der sich bis dato durch sein U-Boot-Spektakel "U-571" hervortat. In seiner letzten Hauptrolle vor seinem Amtsantritt als Gouverneur von Kalifornien im Oktober des Jahres 2003 übernahm Schwarzenegger noch einmal die Rolle des "guten" Terminators.

Der Film spielte weltweit über 433 Mio. Dollar ein.

Kristanna Loken als blonde Killermaschine Das damals 23-jährige amerikanische Model mit norwegischen Wurzeln schaffte mit der Rolle des Killerroboters T-X den Durchbruch in Hollywood. In Vorbereitung auf ihre eher textarme (und textilfreie) Rolle trainierte sich die 1,80 m große Schönheit 7 kg Muskeln an und nahm Pantomime-Unterricht, um via Gestik und Mimik ihr tödliches Spiel ausdrücken zu können. Fans der Computerspiel-Serie "Mortal Combat" kennen Loken bereits als Taja, im TV-Zweiteiler "Die Nibelungen" gab die Darstellerin an der Seite von Benno Fürmanns Siegfried seine Brunhilde.

Inhalt Vor zehn Jahren gelang es John Connor, die Menschheit vor der Vernichtung durch das hoch entwickelte Maschinen-Netzwerk 'Skynet' zu retten. Seither ist er untergetaucht. Mit dem weiblichen Cyborg TX droht dem nun 22-Jährigen erneut Gefahr. Die praktisch unzerstörbare Terminatrix kommt aus der Zukunft, um John und seine Helfer auszuschalten. Der veraltete Terminator stellt sich dem schier aussichtslosen Kampf.

DARSTELLER Arnold Schwarzenegger (Terminator/T-800)

Nick Stahl (John Connor)

Claire Danes (Kate Brewster)

Kristanna Loken (Terminatrix/TX)

David Andrews (Robert Brewster)

REGIE Jonathan Mostow

Drehbuch: John Brancato, Michael Ferris

Kamera: Don Burgess

Musik: Marco Beltrami

Wissenswertes: Als Beschützer des Sohnes von Sarah Connor, die 1997 an Leukämie verstarb, taucht der Terminator nach einem selbst ausgeführten "Reboot" gegen die Killermaschine, in Gestalt einer verführerischen Blondine, an.



Nach einem rigorosen Work-out von sechs Monaten (etwa drei Stunden pro Tag) war Arnold Schwarzenegger haargenau am selben Stand punkto Körpergewicht und Muskelmasse angelangt, wie zwölf Jahre zuvor in "Terminator 2: Tag der Abrechnung" (1991).



Mit einem noch nie dagewesenen "genehmigten" Budget von 170 Millionen Dollar (das schließlich auf 200 Millionen anstieg) konzentrierte sich Regisseur Jonathan Mostow auf die Wirkung seines Hauptdarstellers, bombastische Stunts, einen spannenden Plot, seine "lean and mean killing machine" Terminatrix und atemberaubende Special Effects.