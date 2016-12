K 3 Herz-Schmerz-Kreuzfahrt

Die K3 Girl müssen diesmal ganz besonders einfühlsam sein, da es gebrochene Herzen zu heilen gilt. Die Mädchen sollen auf einem beliebten Singletreff, der Herz-Schmerz-Kreuzfahrt, auftreten. Kaum an Bord, begegnet ihnen J. Pierre Piquet. Er ist unsterblich in Carlita verliebt, wird von dieser allerdings nicht erhört. In der Hoffnung auf Hilfe, wendet er sich an Kate, Kim und Kylie. Doch der Fall ist verzwickt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)