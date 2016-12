Novotny und Maroudi Rochade

Der Hut brennt in der Doppelordination! Corinna kündigt Stefan und Beate wird für Gerald, der eine saftige Steuernachzahlung hat, eine wörtlich zu wertvolle Kraft. Fast sähe es so aus, als würden plötzlich beide Ärzte ohne Hilfe dastehen. Die Rettung kommt gerade rechtzeitig: Ausgerechnet Geralds Vater Karl fällt eine Lösung ein, die er begeistert als win-win-win-Situation bezeichnet: Beate wechselt in die Privatordination und an ihre Stelle in Geralds Praxis kommt - Rosa, Geralds Mama!