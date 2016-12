Malcolm mittendrin Tauschgeschäfte

Lois will, dass ihre Söhne endlich etwas Sinnvolles tun. Malcolm, Reese und Dewey müssen deshalb in der Kirche die Spenden für Arme sortieren. Innerhalb kürzester Zeit ziehen die drei einen Spendenhandel auf, an dem sie sich ein goldenes Näschen verdienen. Francis' Traum, in Alaska als Holzfäller zu arbeiten, löst sich in Luft auf. Gemeinsam mit Eric muss er eine Betriebsküche sauber halten und wird dabei von despotischen Vorgesetzten gequält.