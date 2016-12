Eigentlich steht ein Konzert auf Tahiti auf dem Tourplan - tropische Temperaturen, Sonne, Palmen und Strand inklusive. Voller Vorfreude sind Kate, Kim und Kylie daher schon mal in ihre Bikinis geschlüpft. Auf dem Weg zur Südsee-Insel entführt Tony Razzo den Tourbus jedoch auf den Himalaja. In einer Reality Show sollen die K3 Girls dort in eisiger Kälte um ihr Überleben kämpfen!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)