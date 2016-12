Devil - Fahrstuhl zur Hölle ("Devil")

Packender Klaustrophobiethriller nach einer Idee von Mystery-Profi M. Night Shyamalan ('The Visit', 'The Sixth Sense'). Für fünf Menschen wird ein Alptraum wahr. In einem stecken gebliebenen Lift scheint ein teuflischer Dämon zu wüten. Tak Fujimotos ausgeklügelte Kameraführung hält die Spannung stets am Limit!



Fünf Personen bleiben in einem Aufzug stecken. Zunächst stellen sich alle auf die Alltagssituation ein, doch bald geschehen mysteriöse Dinge. Das Licht flackert - geht kurz aus - und eine der Eingeschlossenen hat eine Bisswunde am Rücken. Wenig später wird es in der Kabine erneut dunkel und das erste Opfer ist zu beklagen. Misstrauen, Angst und Panik machen sich breit, denn etwas Dämonisches scheint vorzugehen.