John Gruber ist Mitte 30 und lebt schnell, teuer und egozentrisch.



Eine plötzliche Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn, genauso aber deren unfreiwillige Überbringerin: Sarah, DJane aus Berlin - und so gar nicht sein Typ. Für Gefühle hat Gruber keine Verwendung.



Aber ungefragt sind plötzlich so viele da…



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Regie Marie Kreutzer

Drehbuch Marie Kreutzer

Hauptdarsteller Manuel Rubey (Gruber)

Bernadette Heerwagen (Sarah)

Doris Schretzmayer (Kathi)