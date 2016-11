Undercover Boss - Special

Sie wurden auf eine harte Probe gestellt, haben geschwitzt und sind an ihre Grenzen gegangen. Jetzt treffen die Bosse aus drei Staffeln "Undercover Boss" erstmals aufeinander. Sie suchen die härteste Branche Österreichs. Um den Sieger zu küren, vergeben die Bosse Punkte - an sich selbst und auch an die anderen. Sie bewerten sich ehrlich und sind dabei gnadenlos.