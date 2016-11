Undercover Boss

G4S

Matthias Wechner (39), CEO des internationalen Sicherheitsunternehmens mit durchschnittlich 3000 Mitarbeitern, verwandelt sich als Undercover Boss in einen Büro-Nerd mit Öko-Sandalen. Die halten den widrigen Wetterbedingungen im Außendienst an der Seite von Nachtrevierfahrer Bernd leider nicht stand.

Am nächsten Tag muss der Boss als Alptraum aller Autofahrer in der Parkraumbewirtschaftung mitarbeiten. Chefin Silvia und Praktikant Peter schwärmen aus - die Jagd nach den Parksündern beginnt. Aber Strafzettel schreiben will gelernt sein - beim Boss hapert's an der Schönschrift. Er beherrscht halt nur die Unterschrift.

Außerdem muss der Boss in der Flughafensicherheitskontrolle sein Können unter Beweis stellen. Keine leichte Aufgabe!

Letzter Job: Alarmanlagenmonteur. Und der Boss hat keine Ahnung von Elektrik und Anschlüssen. Aber Mitarbeiter Norbert ist zuversichtlich. Und der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge, diesmal würde es genügen, wenn er ein paar Kabel verlegt.