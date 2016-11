Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Sei du selbst

Weil er immer so ernst ist, wird Russell zum Gespött der anderen Tiere. Um dem ein Ende zu bereiten, mutiert er zum "Spaß-Russell": In Hawaii-Hemd und mit Sonnenbrille macht er fortan jeden Unsinn mit. Das geht so lange gut, bis das Ferkel Mary Francis verschwindet und der ernste Russell plötzlich wieder dringend benötigt wird. Blythe wird von der Zufallsbekanntschaft Sue gestalkt, die aus Bewunderung gleich auch Blythes Stil kopiert. Um Sue zu beweisen, dass sie keineswegs so perfekt ist wie sie glaubt, macht Blythe beim Leichtathletik-Training mit.