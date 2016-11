Pearl Harbor ("Pearl Harbor") Gro├čes Gef├╝hlskino vor historischem Hintergrund

Der Luftangriff der Japaner auf Pearl Harbor im Jahre 1941 bildet die Kulisse für die dramatische Dreiecks-Romanze zwischen zwei Kampffliegern (Ben Affleck und Josh Hartnett) und einer attraktiven Krankenschwester (Kate Beckinsale) ...

7. Dezember 1941: ein ruhiger Sonntagmorgen auf dem amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor in Hawaii. Plötzlich wird die Stille vom Dröhnen tieffliegender japanischer Kampfflugzeuge durchbrochen. 360 an der Zahl torpedieren sie alles, was unter ihnen liegt. Im Bombenhagel versinken Zerstörer, Kreuzer und Flugzeuge der U.S.-Navy - 3000 Menschen lassen ihr Leben. Die Vereinigten Staaten treten in den Zweiten Weltkrieg ein.



Kein Geringerer als Hollywoods Star-Produzent und Action-Meister Jerry Bruckheimer nahm sich dieses (mit dem Vietnamkrieg) schlimmsten Traumas der amerikanischen Geschichte an und ummantelte es geschickt mit einer dramatischen Liebesgeschichte. Regisseur Michael Bay, bekannt für Actionreißer wie "The Rock" und "Armageddon", gelang ein fulminantes Spektakel mit brillanter Tricktechnik, atemberaubenden Angriffsszenen und einer herzzerreißenden Liebesgeschichte.

Film der Superlative Mit einem Budget von 140 Millionen Dollar nahm der Film allein in den USA fast 200 Millionen Dollar ein. Die Produktions- und Promotionsskosten sollen übrigens genau so hoch sein, wie der entstandene Schaden des tatsächlichen Angriffs. Die Dreharbeiten fanden teilweise in Pearl Harbor statt. Für die bildgewaltige Angriffszenen wurde dasselbe Gelände in Mexico genutzt wie für den Jahrhundertfilm "Titanic". Auch in punkto Ausstattung ließ sich Jerry Bruckheimer nicht lumpen. Er ließ die damaligen Flugzeuge und Schiffe originalgetreu nachbauen, und trieb sogar echte japanische Kampfflugzeuge, Mitsubishi Zero Flieger und amerikanische authentische Kriegsflugzeuge wie die Curtiss P-40 Warhawks auf. Auch die Kostüme und Schuhe der Darsteller und Komparsen wurden in Kostümhäusern von New York bis Italien originalgetreu nachgeschneidert.

Inhalt New Jersey, 1941. Von Kindheit an haben Rafe und Danny den Traum vom Fliegen geteilt. Jetzt tobt der Weltkrieg in Europa. Rafe meldet sich freiwillig als Pilot für die britische Eagle Sqadron. Während des Einsatzes wird seine bezaubernde Freundin Evelyn mit Danny nach Pearl Harbor versetzt. Dort ereilt sie die traurige Nachricht, dass Rafe ums Leben gekommen ist. In der Trauer um ihren Freund kommen Evelyn und Danny einander näher. Kurz vor dem Angriff der Japaner, steht plötzlich Rafe vor ihnen.

DARSTELLER Kate Beckinsale (Evelyn Johnson)

Ben Affleck (Rafe McCawley)

Josh Hartnett (Danny Walker)

Alec Baldwin (Doolittle)

John Voight (Präsident Roosevelt)

Cuba Gooding jr. (Doris 'Dori' Miller)

Mako (Admiral Yamamoto)

Jennifer Garner (Sandra)

REGIE Michael Bay

Drehbuch: Randall Wallace

Kamera: John Schwartzman

Musik: Hans Zimmer

Top-Besetzung mit Hollywood-Jungstars Die Produzenten hatten ursprünglich gehofft, die sentimentale Dreiecksgeschichte mit Matt Damon, Ben Affleck und Gwyneth Paltrow zu besetzen. Doch Damon und Paltrow mussten aus terminlichen Gründen absagen, blieb also noch Jungstar Ben Affleck (li. i. Bild) als Rafe. Die Engländerin Kate Beckinsale machte das Rennen als charmante Krankenschwester Evelyn, die zwischen den beiden Freunden Rafe und Danny steht. Ashton Kutcher sprach für die Rolle von Danny vor, verlor aber gegen den damaligen Newcomer Josh Hartnett (re. i. Bild, "40 Tage, 40 Nächte", "Black Hawk Down").