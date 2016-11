Biene Maja Kurt schummelt

Auf der Suche nach neuen Abenteuern kommen Maja und Willi in eine Grillenschule. Dort lernen sie Kurt kennen. Mit ihrem neuen Freund gibt es jedoch einige Probleme. Er ist stinkfaul und hat überhaupt keine Lust, in der Schule das Geigenspielen zu lernen. Es dauert sehr lange, bis Maja und Willi Kurts gefinkelte Ausreden durchschauen. Als sie ihm auf die Schliche kommen, reden sie ihm kräftig ins Gewissen. Kurt verspricht, in Zukunft keine Unterrichtsstunden mehr zu schwänzen.