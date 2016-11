Scrubs - Die Anfänger Mein Weihnachtswunder

Weihnachten steht vor der Tür. Im Sacred-Heart-Hospital ist davon nicht viel zu merken. Außer Turk ist niemand in Feierstimmung. Eine Bekannte von Dr. Cox und seiner Ex-Frau entbindet. J.D. handelt sich Ärger ein, weil er das Ereignis nicht - wie von Dr. Cox gewünscht - auf Video aufnimmt. Nur um nicht als verweichlicht zu gelten, verweist Elliot eine schwangere Frau in Not kaltschnäuzig an eine Kollegin. Nach einem anstrengenden Bereitschaftsdienst am Weihnachtsabend fällt auch Turk vom Glauben ab.