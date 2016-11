The Millers Das Präsidentendinner

Nathan erhält zwei Karten für ein Wohltätigkeitsdinner mit dem Präsidenten. Als ihm sein bester Freund absagt, möchte er jemanden aus seiner Familie mitnehmen. Doch die Frage, wer ihn begleiten soll, ist nicht so einfach zu beantworten. Jeder will die zweite Karte haben: Nathan will diese schwerwiegende Entscheidung nicht treffen, da er am Schluss nicht als Böser dastehen will. Daher überlässt er es seiner Familie zu entscheiden, wer ihn nun zu dem Dinner begleiten soll.