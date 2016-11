Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens ReiƟ dich los

Dani lernt Connors Freund und Geschäftspartner Nolan Powers kennen. Der Selbsthilfeguru und Motivationstrainer ist nicht gerade ein Anhänger von Psychotherapie und macht sich gerne darüber lustig. Wie sich bald herausstellt, ist mit Nolan etwas nicht in Ordnung. Er scheint dringend Hilfe zu benötigen, lehnt diese aber ab. Indes will T.K. mit seiner neuen Freundin Sheera seine Geschäftsidee in die Tat umsetzen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)