Hawthorne Tag der offenen Tür

Jimmy Dupree will mehr über den Mord an Christinas Angreifer herausfinden. Er befragt dazu das gesamte Klinikpersonal. Dabei gerät zunehmend Nick in den Fokus der Ermittlungen. Tom konfrontiert Christina mit seinem Verdacht, zwischen ihr und Nick wäre mehr passiert. Indes befürchtet Kelly, dass im Krankenhaus eine Bakterienepidemie bevorstehen könnte. Um die Gefahr abzuwenden, setzt sie sich über sämtliche Anweisungen hinweg.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)