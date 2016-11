The Mentalist Herz auf Hand

Eine Grand Jury wird zusammengestellt, um zu klären, ob Jane wegen des Mordes an Red John angeklagt werden soll. Es stellt sich heraus, dass es dem FBI nicht um die Anklage an sich geht. Diese ist bloß ein Aufhänger, um an die Staatsanwältin heranzukommen. Sie wird verdächtigt, Bestechungsgeld von einem Mafiaboss erhalten zu haben. Agent Lisbon steckt in privaten Schwierigkeiten. Ihr Freund Agent Pike will sie nach Washington mitnehmen. Doch Lisbon möchte Jane nicht allein lassen.