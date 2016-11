Hawthorne Der verlorene Vater

Nick bittet Christina um ihre Hilfe. Seine Mutter ist schwer krank, will aber kein Krankenhaus. Christina überredet die alte Dame, sich von Tom durchchecken zu lassen. Steve erhält überraschend Besuch von seinem Vater. Schon vor Jahren hatte er zu diesem jeglichen Kontakt abgebrochen. Indes wird der Hauptverdächtige in den Ermittlungen rund um den Überfall auf Christina tot aufgefunden, woraufhin eine interne Untersuchung gestartet wird.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)