Gigglebug - Kicherkäfer Lach-Band

City-Häschen hat erstklassige Karten für ein tolles Konzert ergattert. Einzige Bedingung: Sie und ihre Freunde sollen bei der Veranstaltung als Vorband auftreten. Soweit, so gut. Dummerweise stellt sich allerdings heraus, dass keiner von City-Häschens Freunden ein Instrument spielen kann. Alles, was Kicherkäfer, Barry und Co können, ist herzhaft zu lachen!