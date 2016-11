Dawson's Creek Helden

Dawson und Joey gewinnen 2.500 Dollar beim Bostoner Filmfestival. Dawson übergibt Joey die Hälfte des Preisgeldes. Er setzt voraus, dass sie bei seinem nächsten Projekt wieder mit dabei ist. Als Joey ablehnt, ist Dawson maßlos enttäuscht. Frustriert nimmt er wieder Kontakt zu Jen auf. Gemeinsam besuchen sie eine Party, auf der sich Jen total danebenbenimmt. Pacey erweist sich für Andy als Retter in der Not, was sein Selbstwertgefühl erheblich stärkt.