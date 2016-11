The Millers So macht man sich Freunde

Ray macht Nathan klar, dass er in der Arbeit als arrogant gilt und deshalb nicht zu privaten Festen eingeladen wird. Nathan will allen beweisen, dass er in Wahrheit ein netter Kollege und Freund sein kann. Er schließt Freundschaft mit dem Außenseiter Doug. Dieser ist eben bei einer Stripperin mit einem Heiratsantrag abgeblitzt und Nathan soll ihm helfen, den Verlobungsring zurückzubekommen.