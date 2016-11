Revenge Das erste Kapitel

Nolan fasst die Ereignisse der ersten Staffel von 'Revenge' zusammen und gibt Einblick in die Motivation von Amanda Clarkes Rachefeldzug gegen die reichen Graysons. Diese hatten ihre Verstrickung in einen Terroranschlag einst Amandas Vater in die Schuhe geschoben. Unschuldig wanderte Amandas Vater ins Gefängnis und starb dort unter unerfreulichen Umständen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)