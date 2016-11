Reiseckers Reisen Innere Stadt (Wien)

Michael Reisecker begibt sich in dieser Folge in den ersten Bezirk von Wien, in die "Innere Stadt". Dort trifft der neugierige Dokumentarfilmer auf eine selbstbewusste Taxifahrerin, einen lebenslustigen Hundebesitzer, eine mutige Geschäftsfrau und auch auf einen erfahrenen Detektiv.



In weiterer Folge überrascht er eine Gruppe "Hobby-Jodlerinnen" sowie einen Seifenblasenkünstler bei seiner Passion.