Mistresses Bis hierhin und nicht weiter

Josslyn und Harry betreiben nun einen gemeinsamen Partyservice. Harry bringt auch sofort eine neue Kundin an Bord. Doch Josslyn fühlt sich dadurch wie das dritte Rad am Wagen. April fasst es nicht, dass sie tatsächlich mit dem attraktiven Künstler Daniel einen One-Night-Stand hatte. Unglücklicherweise hat sie bei ihm einen Ohrring verloren. Persönlich vorbeizuschauen, kommt für April zunächst aber nicht infrage. Indes fängt Savi wieder in der Kanzlei zu arbeiten an. Dort lernt sie die äußerst attraktive Tony kennen. Sie ist Dominics neue Kollegin.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)