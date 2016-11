Ein Augenblick Freiheit

Tragische und humorvolle Geschichten über die Freude am Leben und das Überleben unter extremen Umständen. Wahre Geschichten über Menschen, die ihre Heimat auf der Suche nach einem neuen Leben in Freiheit verlassen, um herauszufinden, dass die Freiheit sowohl der Himmel als auch die Hölle auf Erden sein kann.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen