Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Letzte Woche stellten sich Stermann und Grissemann die Frage: "Wer wird 'First Dog'?" und schlüpften zur Beantwortung selbst in die Rollen der Herrchen von Chico und Jessy. Am Dienstag in Willkommen Österreich haben Professor Van der Bellen und Ingenieur Hofer erneut einen Auftritt.



"Na eh" nennt Gert Steinbäcker sein fünftes Soloalbum. Jahrzehnte lang sorgte er als Teil des Trios S.T.S. mit Gitarre und poetischen Texten für Gänsehaut-Momente beim Publikum. Dass ihm das auch alleine gelingt, beweist er mit seiner neuen Platte. Sie enthält zwei Neuauflagen seiner größten Hits: "Großvater" und "Irgendwann bleib i dann dort". "Dort" das ist im Falle von Gert Steinbäcker Griechenland. Der Inselstaat ist im Laufe der Jahre zu seiner zweiten Heimat geworden. In Willkommen Österreich spricht Gert Steinbäcker mit Stermann und Grissemann über den Beginn seines letzten Lebensdrittels. "Es macht grad weniger Spaß, in jeder Beziehung”, gibt sich Steinbäcker melancholisch: "Das Grundgefühl des Seins ist ein wesentlich anderes als früher."



Das Sein in all seinen Ausprägungen beschäftigt auch Philosoph und Schriftsteller Franz Schuh. In der ORF-Reihe "Herr Schuh und …" widmet er sich Themen wie Liebe, Hoffnung und Glaube. Nach "Der Krückenkaktus" und "Sämtliche Leidenschaften" erscheint im Frühjahr 2017 Franz Schuhs neues Buch "Fortuna. Aus dem Magazin des Glücks". Der vielbefragte Denker Franz Schuh hat aber auch eine andere Seite. Stermann und Grissemann sprechen mit ihm unter anderem über seine Leidenschaft fürs Fernsehschauen.