Die K3 Girls werden zu einem Konzertabend in Sidney erwartet. Soweit der Plan. Unterwegs geraten sie allerdings in ungeahnte Schwierigkeiten: Ihr Tourbus wird plötzlich ins Weltall gezogen. Ehe sich die Mädchen versehen, finden sie sich auf einer Raumstation wieder, wo sie von Weltall-Superhirn Rick schon sehnlich erwartet werden. Anhand der Stimmen von K3 hofft er, ein gigantisches schwarzes Loch mit großer zerstörerischer Kraft zu erschaffen. Trickreich versuchen die Mädchen Ricks Vorhaben zu durchkreuzen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)