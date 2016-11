K 3 K3-Models

Für die K3 Girls geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. In der Modestadt Paris sollen die drei ihre schönsten Kleider vorführen! Zwei Tatsachen stehen dem allerdings im Weg: Leider haben die Mädchen nur sehr wenig Laufsteg-Erfahrung. Dem nicht genug, scheint sich ein Saboteur bei ihnen eingeschlichen zu haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)