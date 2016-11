The Big Bang Theory Der falsche richtige Freund

Pennys Vater Wyatt ist zu Besuch. Weil dieser restlos begeistert von Leonard ist und Penny nicht länger über das Thema reden will, behauptet sie, dass sie längst wieder ein Paar seien. Um die Lüge aufrecht zu erhalten, küsst sie Leonard vor den Augen ihres Vater, womit sie Leonard völlig überrascht und verwirrt. Währenddessen will Raj die Nacht in seinem Büro verbringen, um Planeten zu beobachten, doch schon bald wird er von Howard und Bernadette in seiner Ruhe gestört.