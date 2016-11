Biene Maja Gustav und Emma

Der dicken Bienendame, mit der Maja und Willi befreundet sind, geht heute alles daneben. Sie stolpert über Stöcke, lässt alles fallen und ist schrecklich wütend. Majas Meinung nach, hilft Tanzen gegen schlechte Laune. So fordert die Bienendame den Junikäfer zum Tanzen auf. Doch mitten in der schönen Feier werden die Insekten von einer Hummel gestört. Alle haben Angst und besonders die Bienendame zittert am ganzen Leib und versteckt sich. Doch als die Hummel in das Spinnennetz gerät, überwinden Maja und ihre Freunde ihre Angst und gemeinsam retten sie die Hummel vor der Spinne.