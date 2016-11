Dank einer neurotropischen Wunderdroge wird aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht.



ZUR STORY

Der 28-jährige Brian Finch hat in seinem Leben noch nichts richtig auf die Reihe gebracht. Seine Karriere als Musiker hat nie richtig abgehoben, seine Bandkollegen sind inzwischen erfolgreiche Geschäftsmänner, auch in Sachen Beziehung tut sich nicht viel. Einziges Highlight sind seine Familienessen bei seinen Eltern und seinen Geschwistern. Als sein Vater plötzlich kollabiert und ins Krankenhaus gebracht wird, stürzt für Brian eine Welt ein.